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ПРОИСШЕСТВИЯ

За полгода на работу общественного транспорта Ростова поступило 600 жалоб

22:13 Понедельник, 10.07.2017


Более одного миллиона рублей штрафа должны выплатить транспортные компании Ростова-на-Дону. По словам представителей городской администрации, только за полгода к ним поступило почти 600 жалоб на работу общественного транспорта. Больше всего ростовчане недовольны поведением водителей и техническим состоянием маршрутных такси. Также часто в автобусах не работают валидаторы, пассажиры не могут оплатить проезд транспортной картой.

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