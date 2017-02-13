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ПРОИСШЕСТВИЯ

За убийство знакомого жители Азовского района получили 47 лет колонии на троих

17:42 Понедельник, 13.02.2017

Жители Азовского района осуждены за убийство знакомого, совершенное в 2015 году. Алексей Шорин, Артем Шелест и Алексей Кавешник во время распития алкоголя избили 35-летнего товарища. Злоумышленники нанесли погибшему многочисленные удары руками и ногами, а также ударили его лопатой по голове и в область грудной клетки. Четвертый обвиняемый стал очевидцем жестокого преступления.
«В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.  На следующий день, с целью скрыть совершенное
преступление, они перевезли тело мужчины в безлюдное место, где оставили в зарослях камыша. Обвиняемый Стригунов, явившись очевидцем убийства,  избавился от следов преступления и не сообщил в правоохранительные органы о преступлении», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Суд, рассмотрев дело, назначил Шелесту и Кавешнику по 16 лет лишения свободы, Шорину 15 лет. А очевидец Стригунов получил год лишения свободы. Отбывать наказание все четверо будут в исправительной колонии строгого режима.

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