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ПРОИСШЕСТВИЯ

За взятку сотруднику ГИБДД ростовчанин может сесть в тюрьму

7:53 Четверг, 10.08.2017

Ростовчанину грозит тюремный срок и крупный штраф за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области, в июле обвиняемый неоднократно обращался к инспектору с предложением о сдаче теоретического экзамена без его присутствия. За услугу предлагал инспектору 25 тысяч рублей. Мужчины был задержан при передаче денег. Уголовное дело направлено в суд.

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