За взятку сотруднику ГИБДД ростовчанин может сесть в тюрьму

Ростовчанину грозит тюремный срок и крупный штраф за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области, в июле обвиняемый неоднократно обращался к инспектору с предложением о сдаче теоретического экзамена без его присутствия. За услугу предлагал инспектору 25 тысяч рублей. Мужчины был задержан при передаче денег. Уголовное дело направлено в суд.