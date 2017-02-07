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ПРОИСШЕСТВИЯ

Заключенному ИК Ростова пытались передать телефон в куске сала

15:28 Вторник, 07.02.2017

Заключенному исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону пытались передать оригинальную посылку. В кусок сала спрятали мобильный телефон, а в вафлях 15 сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба донского ГУФСИН. Сотрудники ведомства обнаружили находку при досмотре посылок. По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. Материалы будут направлены в мировой суд города.

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