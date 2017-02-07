Заключенному ИК Ростова пытались передать телефон в куске сала
Заключенному исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону пытались передать оригинальную посылку. В кусок сала спрятали мобильный телефон, а в вафлях 15 сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба донского ГУФСИН. Сотрудники ведомства обнаружили находку при досмотре посылок. По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. Материалы будут направлены в мировой суд города.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.