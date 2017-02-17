Замначальника Южной таможни попал под следствие за посредничество во взяточнистве

Заместитель начальника Южной оперативной таможни Южного таможенного управления ФТС России Юрий Раков попал под следствие по обвинению в посредничестве дачи взятки. Он и адвокат Саят Акопян зимой 2015 года предлагали ростовчанке дать взятку в 15 миллионов рублей сотруднику УФКСН Донского региона. Раков и Акопян обещали свое покровительство в совершении преступления.

«За это они обещали поспособствовать в прекращении уголовного преследования в отношении ее супруга по ч. 2 ст. 228 УК РФ, переквалификации его действий на преступление меньшей тяжести, а также изменению избранной в отношении него меры пресечения на домашний арест», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры по ЮФО.

В момент передачи денег злоумышленники были задержаны. Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело передано в Ворошиловский суд Ростова-на-Дону.