Зампред Юго-Западного банка Сбербанка России задержан в Ростове-на-Дону

Получила официальное подтверждение информация о задержании заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадия Мусиенко. В пресс-службе финансовой организации сказали: «Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО «Сбербанк».

В то же время пресс-служба донской полиции распространила пресс-релиз о раскрытии мошенничества в особо крупном размере. Операцию провели сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области и УФСБ России по Ростовской области. Предполагается, что мошенничество совершил заместитель председателя одного из ростовских банков (так указано в пресс-релизе, — уточнение dontr.ru). Установлено, что сотрудник коммерческой организации, действуя умышленно, занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. После чего заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества. В результате, как полагают сыщики, обвиняемый похитил принадлежащие банку денежные средства в размере около пяти миллионов рублей. Подозреваемый задержан, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.