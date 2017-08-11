Жительница Дона выращивала на своем участке 72 куста конопли
Жительница Каменского района выращивала на собственном участке 72 куста конопли. Правоохранителям 35-летняя женщина пояснила, что эти растения она собиралась использовать для личного употребления. Как сообщили в донском управлении МВД, сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
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