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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительница Дона выращивала на своем участке 72 куста конопли

16:42 Пятница, 11.08.2017

Жительница Каменского района выращивала на собственном участке 72 куста конопли. Правоохранителям 35-летняя женщина пояснила, что эти растения она собиралась использовать для личного употребления. Как сообщили в донском управлении МВД, сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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