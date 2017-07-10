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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительницу Таганрога подозревают в торговле наркотиками

11:01 Понедельник, 10.07.2017

Подозрению в торговле запрещенными веществами задержана 29-летняя жительница Таганрога. Во время обыска у нее нашли и изъяли 20 полиэтиленовых пакетов с различными синтетическими наркотиками, сообщили в областном управлении МВД. Масса одного вида составила около 9 граммов, второго — около 13 граммов. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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