Жительницу Таганрога подозревают в торговле наркотиками
Подозрению в торговле запрещенными веществами задержана 29-летняя жительница Таганрога. Во время обыска у нее нашли и изъяли 20 полиэтиленовых пакетов с различными синтетическими наркотиками, сообщили в областном управлении МВД. Масса одного вида составила около 9 граммов, второго — около 13 граммов. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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