Житель Новошахтинска одолжил у ростовчанина 35 тысяч рублей и пропал
К полицейским Пролетарского района Ростова обратился мужчина, который пожаловался, что его обманули. Потерпевший рассказал, что он одолжил знакомому своей подруги 35 тысяч рублей, но денег ему так и не вернули. Больше того — заемщик перестал выходить на связь.
Полицейские достаточно быстро нашли и задержали 25-летнего жителя города Новошахтинска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, молодой человек уже привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока он остается под подпиской о невыезде.
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