Житель Ростова расплатился за телефон купюрами ‘банка приколов’

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли мошенничество. По данным пресс-службы донского управления МВД, подозреваемым является 25-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу.

Так было установлено, что под предлогом покупки мобильного телефона мужчина назначил заявительнице встречу в темное время суток. Когда гражданка отдала мужчине телефон, он расплатился за товар муляжом пятитысячных купюр, купленных в магазине сувениров для розыгрышей, а затем скрылся. Добавим, в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.