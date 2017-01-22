Житель Ростова расплатился за телефон купюрами ‘банка приколов’
В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли мошенничество. По данным пресс-службы донского управления МВД, подозреваемым является 25-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу.
Так было установлено, что под предлогом покупки мобильного телефона мужчина назначил заявительнице встречу в темное время суток. Когда гражданка отдала мужчине телефон, он расплатился за товар муляжом пятитысячных купюр, купленных в магазине сувениров для розыгрышей, а затем скрылся. Добавим, в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Парень красавчик, хотя мозгов нет. У пострадавшей видимо с мозгами тоже не все в порядке, коль повелась на встречу с неизвестным в темное врем суток.