Житель Ростовской области украл у сожительницы 85 тысяч рублей

Жительница Мясниковского района Ростовской области обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что обнаружила пропажу крупной суммы денег. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, по подозрению в преступлении задержали 37-летнего сожителя потерпевшей. Выяснилось, что мужчина похитил 85 тысяч рублей, когда женщина ушла на работу в ночную смену. После этого он сбежал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенных денег удалось вернуть. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в ведомстве.