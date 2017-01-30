Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Ростовской области украл у сожительницы 85 тысяч рублей

9:11 Понедельник, 30.01.2017

Жительница Мясниковского района Ростовской области обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что обнаружила пропажу крупной суммы денег. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, по подозрению в преступлении задержали 37-летнего сожителя потерпевшей. Выяснилось, что мужчина похитил 85 тысяч рублей, когда женщина ушла на работу в ночную смену. После этого он сбежал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенных денег удалось вернуть. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в ведомстве.

Еще темы рубрики

30 января 2017
В Ростове за наркоторговлю задержан 27-летний местный житель
30 января 2017
Житель Ростовской области украл у сожительницы 85 тысяч рублей
29 января 2017
Смертельное ДТП в Шахтах: Kia ночью протаранила киоск
29 января 2017
Из строительного магазина дончанин украл дрель и сварочный аппарат

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.