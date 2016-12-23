Житель Таганрога украл ювелирные изделия на 120 тысяч рублей
В Таганроге сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий. По данным пресс-службы донского главка МВД, к правоохранителям с заявлением о похищении обратилась жительница садоводческого товарищества.
В ходе расследования было установлено, что 38-летний местный житель проник в помещение, разбив окно. Он забрал украшения на сумму, которая составила более 120-ти тысяч рублей, после чего скрылся. По горячим следам мужчина был задержан. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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