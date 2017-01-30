Житель Таганрога украл ювелирные изделия на 75 тысяч рублей

В Таганроге полицейские раскрыли уличный грабеж. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, к правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что неизвестный мужчина, применив физическую силу, похитил у нее сумку, в которой находились ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Сотрудники полиции по горячим следам оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 39-летний таганрожец. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.