Житель Целинского района хранил дома восемь килограммов марихуаны
В Целинском районе Дона сотрудники за хранение наркотиков задержали 31-летнего мужчину.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, во время обыска в доме у злоумышленника обнаружили и изъяли около восьми килограммов марихуаны, что является крупным размером партии. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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