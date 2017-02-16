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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Целинского района хранил дома восемь килограммов марихуаны

16:06 Четверг, 16.02.2017

В Целинском районе Дона сотрудники за хранение наркотиков задержали 31-летнего мужчину.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, во время обыска в доме у злоумышленника обнаружили и изъяли около восьми килограммов марихуаны, что является крупным размером партии. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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