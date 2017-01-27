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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Украины пытался провезти в Ростовскую область 47 кг рыбы без документов

10:50 Пятница, 27.01.2017

В МАПП «Гуково» донские ветинспекторы при досмотре транспорта обнаружили в одном из автомобилей 47 килограммов свежей рыбы. Житель Украины пытался провезти продукцию в Ростовскую область. Необходимых документов, подтверждающих качество рыбы, у мужчины не было.
«Ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — поясняет пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Ветинспекторы вернули рыбу на Украину.

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