Житель Украины пытался провезти в Ростовскую область 47 кг рыбы без документов

В МАПП «Гуково» донские ветинспекторы при досмотре транспорта обнаружили в одном из автомобилей 47 килограммов свежей рыбы. Житель Украины пытался провезти продукцию в Ростовскую область. Необходимых документов, подтверждающих качество рыбы, у мужчины не было.

«Ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — поясняет пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Ветинспекторы вернули рыбу на Украину.