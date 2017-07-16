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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жители левого берега Дона на сутки останутся без воду

13:01 Воскресенье, 16.07.2017

Часть донской столицы на сутки останется без воды.

Водоснабжение будет прекращено с 8 часов 17 июля и до 8 часов 18 июля, в границах левый берег реки Дон, ул. Пойменная от Восточного шоссе до Гребного канала включительно.

Отключение связано с переустройством сетей водопровода при реконструкции Ворошиловского мост

 

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