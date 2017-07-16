Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жители левого берега Дона на сутки останутся без воды

13:01 Воскресенье, 16.07.2017

Часть донской столицы на сутки останется без воды.

Водоснабжение будет прекращено с 8 часов 17 июля и до 8 часов 18 июля, в границах левый берег реки Дон, ул. Пойменная от Восточного шоссе до Гребного канала включительно.

Отключение связано с переустройством сетей водопровода при реконструкции Ворошиловского мост

 

Еще темы рубрики

16 июля 2017
Ростовскую область потрясли случаи издевательств над животными
16 июля 2017
Жители левого берега Дона на сутки останутся без воды
16 июля 2017
В Ростове обрушилась часть стены жилого дома‍
15 июля 2017
Ростовские полицейские задержали организатора наркопритона

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.