Жители левого берега Дона на сутки останутся без воды

Часть донской столицы на сутки останется без воды.

Водоснабжение будет прекращено с 8 часов 17 июля и до 8 часов 18 июля, в границах левый берег реки Дон, ул. Пойменная от Восточного шоссе до Гребного канала включительно.

Отключение связано с переустройством сетей водопровода при реконструкции Ворошиловского мост