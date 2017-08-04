Жителя Чертковского района подозревают в покушении на убийство

В Чертковском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство. Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, ночью 3 августа мужчина подошел к спавшей 65-летней супруге и несколько раз ударил ее топором по голове. Потерпевшей удалось убежать к соседям.

Врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время по данному факту идет следствие. Решается вопрос об заключении нападавшего под стражу.