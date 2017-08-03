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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя донской столицы подозревают в торговле наркотиками

14:54 Четверг, 03.08.2017

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Как пояснили в пресс-службе донского управления МВД, 38-летнего местного жителя поймали в момент, когда он продавал клиенту около полутора граммов дезоморфина. Отметим, что это считается крупным размером для данного вещества. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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