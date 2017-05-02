Жителя Егорлыкского района подозревают в убийстве подростка

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета, вечером 29 апреля 35-летний житель Егорлыкского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь 17-летнего парня.

Отметим, что юноша просто ехал на велосипеде и случайно задел мужчину. От полученной раны молодой человек скончался в больнице. Трагедия произошла в хуторе Вислый Семикаракорского района. Добавим, ранее подозреваемый уже был судим за разбой. Сейчас он находится под стражей. Идет следствие.