Жителя Константиновского района подозревают в убийстве
Жителя Константиновского района Ростовской области подозревают в убийстве своего родственника. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 22 июля.
Во время ссоры мужчина выстрелил из травматического пистолета (ИЖ-79-9Т) в голову своему троюродному брату. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
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