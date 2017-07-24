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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя Константиновского района подозревают в убийстве

14:55 Понедельник, 24.07.2017

Жителя Константиновского района Ростовской области подозревают в убийстве своего родственника. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 22 июля.

Во время ссоры мужчина выстрелил из травматического пистолета (ИЖ-79-9Т) в голову своему троюродному брату. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

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