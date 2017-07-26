Жителя Красносулинского района подозревают в краже 120 тысяч рублей

Подозреваемого в краже денег с банковской карты задержали в Гуково. По данным пресс-службы донского управления МВД, в полицию с заявлением обратился местный житель. Он пояснил, что его банковскую карту похитили, а средства обналичили.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавший выронил карту, это заметил 31-летний житель Красносулинского района. Когда злоумышленник поднял её, то на обратной стороне увидел написанный пин-код. Он сразу же поспешил снять деньги в ближайшем банкомате. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.