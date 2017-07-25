Жителя Шахт подозревают в нападении на пенсионера
32-летнего шахтинца задержали по подозрению в нападении на пенсионера. Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, сначала в отдел полиции Первомайского района Ростова-на-Дону обратился мужчина. Он рассказал, что вечером на улице неизвестный силой забрал у него имущество и скрылся.
Полицейские установили, что злоумышленник похитил у пенсионера цепочку с кулоном и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что нападавший уже был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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