Жителя Шахт подозревают в нападении на пенсионера

32-летнего шахтинца задержали по подозрению в нападении на пенсионера. Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, сначала в отдел полиции Первомайского района Ростова-на-Дону обратился мужчина. Он рассказал, что вечером на улице неизвестный силой забрал у него имущество и скрылся.

Полицейские установили, что злоумышленник похитил у пенсионера цепочку с кулоном и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что нападавший уже был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.