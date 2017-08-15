Зловонный ручей отравляет жизнь обитателям садового товарищества «Энергия» в Ростове

Прокуратура и Роспотребнадзор заинтересовались ситуаций в садовом товариществе «Энергия». Этой весной возле него появился ручей зеленого цвета и с резким неприятным запахом. Возле зловонных берегов теперь постоянно роятся стаи насекомых.

Владимир Пашуков: «Вытекает она с комбината ЖКХ, тут повыше труба лежит, оттуда она вытекает. Сколько пытался с ними созвониться, пригласить посмотреть обстановку, дозвониться до зама не могли — постоянно он занят»

Сейчас вода отравляет только нежилую территорию. Однако каждую осень, говорят местные, дожди размывают земляной склон, а значит, зловонная жижа выйдет из берегов и затопит огороды. На место возможной экологической катастрофы приехала районная прокуратура и сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты сразу определили, что ручей наполнен канализационной водой.

На звонок прокурора, в отличие от просьб местных, начальство комбината благоустройства отреагировало быстро и пустило на территорию. Отравленную почву взяли на пробу, чтобы проанализировать по 10 биохимическим показателям. Как только будут готовы лабораторные анализы, прокуратура вынесет предписание. Если окажется, что вода опасна для почвы и здоровья человека, комбинату благоустройства придется устранить токсичный ручей.