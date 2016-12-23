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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовский пристав предстанет перед судом за взятку в полмиллиона рублей

9:36 Пятница, 23.12.2016

Бывший судебный пристав-исполнитель Ростова-на-Дону обвиняется в получении взятки в крупном размере. Как сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО, в июне этого года пристав Сергей Бабаян получил от должника взятку в 530 тысяч рублей. Взамен он пообещал прекратить исполнительное производство по взысканию с должника по решению суда имущества. Сотрудники УФСБ региона задержали пристава.
- По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого Бабаяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу проведено седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, — сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО.
Дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Экс-приставу грозит штраф до четырех миллионов рублей или лишение свободы до 12 лет.

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