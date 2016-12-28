Рынок поддержанных автомобилей на Дону вырос на 3,4%

Рынок легковых автомобилей с пробегом в Ростовской области вырос на 3,4%, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». За 11 месяцев 2016 года в Донском регионе было продано 143,7 тысяч поддержанных «легковушек». Таким образом, регион занял пятое место в рейтинге «АВТОСТАТА». Лидером по-прежнему остается столица, рынок которой вырос на 6%. За январь-ноябрь 2016 года в Москве было продано 301,4 тысяч автомобилей с пробегом. Второе и третье места у Подмосковья и Краснодарского края. Четвертая позиция у Санкт-Петербурга. В целом же по стране рынок поддержанных авто вырос на 6,7%. По результатам рейтинга «АВТОСТАТА», в уходящем году в России было продано 4,75 миллионов автомобилей с пробегом.