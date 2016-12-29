Сочинский дознаватель получил семь лет колонии за взятку от таганрожца
Таганрогский городской суд вынес приговор дознавателю Сочинского ЛУ МВД РФ на транспорте. Бывший правоохранитель Денис Бабенко, обвиняемый по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», получил семь лет и месяц лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В мае прошлого года дознаватель предложил жителю Таганрога передать ему 300 тысяч рублей. В обмен Бабенко пообещал не возбуждать в отношении таганрожца и его сына уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дончанин передал правоохранителю шесть тысяч долларов. Через несколько дней Бабенко потребовал у жителя Таганрога еще 100 тысяч рублей. Тот передал требуемую сумму через своего знакомого. После получения взятки дознаватель был задержан.
Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, помимо лишения свободы Денису Бабенко запрещено занимать должность на государственной службе в течение двух лет.
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