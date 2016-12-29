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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сочинский дознаватель получил семь лет колонии за взятку от таганрожца

11:59 Четверг, 29.12.2016

Таганрогский городской суд вынес приговор дознавателю Сочинского ЛУ МВД РФ на транспорте. Бывший правоохранитель Денис Бабенко, обвиняемый по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», получил семь лет и месяц лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В мае прошлого года дознаватель предложил жителю Таганрога передать ему 300 тысяч рублей. В обмен Бабенко пообещал не возбуждать в отношении таганрожца и его сына уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дончанин передал правоохранителю шесть тысяч долларов. Через несколько дней Бабенко потребовал у жителя Таганрога еще 100 тысяч рублей. Тот передал требуемую сумму через своего знакомого. После получения взятки дознаватель был задержан.
Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, помимо лишения свободы Денису Бабенко запрещено занимать должность на государственной службе в течение двух лет.

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