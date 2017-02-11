12 февраля ХК ‘Ростов’ сыграет с ‘Алтаем’
12 февраля в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 встретятся команды «Ростов» и «Алтай». Играть будут на льду Дворца спорта донской столицы, начало в 17 часов.
12 февраля в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 встретятся команды «Ростов» и «Алтай». Играть будут на льду Дворца спорта донской столицы, начало в 17 часов.
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