Лента новостей

СПОРТ

12 февраля ХК ‘Ростов’ сыграет с ‘Алтаем’

10:32 Суббота, 11.02.2017

12 февраля в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 встретятся команды «Ростов» и «Алтай». Играть будут на льду Дворца спорта донской столицы, начало в 17 часов.

Еще темы рубрики

11 февраля 2017
12 февраля ХК ‘Ростов’ сыграет с ‘Алтаем’
11 февраля 2017
Баскетбольная команда ЮФУ стала чемпионом высшего дивизиона ЮФО
10 февраля 2017
ГК ‘Ростов-Дон’ завтра встретится с норвежским ‘Биасеном’
10 февраля 2017
ФК ‘Ростов’ вновь прибыл в Турцию

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.