15 февраля ГК ‘Ростов-Дон’ сыграет с тольяттинской ‘Ладой’
Сегодня гандбольный клуб «Ростов-Дон» ждет очередная игра в российской Суперлиге. Донские красавицы проведут на выезде матч с тольяттинской «Ладой». Сейчас ростовские спортсменки лидируют в первенстве, а их соперницы находятся на третьем месте турнирной таблицы.
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