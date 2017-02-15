15 февраля ГК ‘Ростов-Дон’ сыграет с тольяттинской ‘Ладой’

Сегодня гандбольный клуб «Ростов-Дон» ждет очередная игра в российской Суперлиге. Донские красавицы проведут на выезде матч с тольяттинской «Ладой». Сейчас ростовские спортсменки лидируют в первенстве, а их соперницы находятся на третьем месте турнирной таблицы.