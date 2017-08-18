165 марафонов за 83 года: донской спортсмен-любитель Николай Нечаев пропагандирует бег

Житель Ростовской области Николай Нечаев из города Каменоломни за свою жизнь преодолел тысячи километров без помощи транспорта. Он известный не только в регионе, но и в России спортсмен-любитель. 165 марафонских забегов — уже в копилке 83-летнего дончанина. И бегать он продолжает.

Николай Нечаев уже и не помнит, какой это по счету в его жизни забег. Как ветеран-железнодорожник, к тому же физорг, он с предприятием участвовал во всех соревнованиях: ГТО, легкая атлетика, шахматы, шашки, стрельба. Но даже с этим к 41 году здоровье пошатнулось. Стояло два пути: бегать по врачам, или по стадионам. Выбрал «оздоровительные» марафоны. До сих пор помнит дату первой регулярной пробежки.

«22 мая 1975 года я побежал. Регулярно. До этого надо на соревнования — я на соревнования, с коллективом, в Ростов. Всех за собой звал. И вот я начал регулярно бегать. Зимой и летом, в дождь и снег, в жару и холод. И по настоящее время я продолжаю заниматься оздоровительным бегом», — говорит марафонец Николай Нечаев.

Сначала шло тяжело. Каждый день прибавлял по километру. Питался перед соревнованиями, как попало. Затем взял на вооружение систему марафонцев ГДР: первые три дня — только белки, а три дня перед стартом — углеводы. И много лет ей не изменяет.

Сегодня 83-летний Николай Алексеевич может похвастаться крепким здоровьем. За спиной — 165 официальных марафонов, девять из которых — 100-километровые, остальные — классические, по 42 километра. Оббегал пол Советского Союза. В рейтнге по количеству пройденных марафонов Николай Алексеевич — 23-й из 58-ми россиян. А сколько наград и кубков — вообще не пересчитать. Хотя были любимые — независимо от наград.

«В московском международном марафоне, которых состоялось 32, я участвовал 28 раз. Фанат был московского. 4 раза всего пропустил. Крутой марафон в жизни — московский международный, когда в моей группе было 999 человек. Вот как выйти победителем?! В итоге я занял 111 место. То есть я каждого 9-го обгонял», — говорит марафонец Николай Нечаев.

В родных Каменоломнях Александр Нечаев — местная знаменитость, пример для подражания для молодежи. Сам увлеченный, активно пропагандирует в районе физкультуру и спорт: пишет в районной газете, заинтересовывает рассказами о марафонской жизни детей в школах, был основателем клубов любителей бега, организует забеги. Победитель последнего — на День физкультурника — Андрей Здоровцев, не раз брал на вооружение советы марафонца. Видимо, отсюда и результаты.

«Я просто понимаю, что если я не буду заниматься своим здоровьем, своим телом, этим заниматься никто не будет. Нечаев — явный пример этому. Он для нас, для жителей поселка, является примером. Видя, что он в свои года имеет отличную физ.форму, это меня воодушевляет на пробег», — говорит Андрей Здоровцев.

За плечами — масса марафонов и забегов. Есть еще им неосвоенные. Но сегодня у марафонца мечта другая — написать книги о спорте в районе и о себе. А рассказать, говорит, есть о чем. И название уже придумал: «Марафонец из Каменоломни».