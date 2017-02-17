17 февраля ГК ‘Ростов-Дон’ сыграет с ‘Университетом’
Сегодня гандбольный клуб «Ростов-Дон» проведет очередную игру в российской Суперлиге. Донские красавицы встретятся в Ижевске с местным «Университетом».
Напомним, в предыдущем матче ростовчанки обыграли на выезде тольяттинскую «Ладу» со счетом 29:24. Этот поединок изначально представлялся одним из самых сложных для нашей команды во втором круге. Сейчас наши гандболистки лидируют в первенстве.
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