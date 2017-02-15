17 февраля в Ростове проведут День зимних видов спорта
17 февраля в Ростове-на-Дону пройдет День зимних видов спорта. Мероприятие проведут на территории Дворца спорта донской столицы. Начало в 14 часов 30 минут, завершится праздник в 16 часов. Вход свободный.
Как сообщает сайт правительства Ростовской области, гостей ждет хоккейный турнир среди юных хоккеистов, а также автограф- и фотосессии с донскими олимпийцами, показательные выступления фигуристов и сборной по эстетической гимнастике. В холле все желающие смогут посетить мастер-классы по живописи: ребятам предложат нарисовать любимые виды спорта.
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Неслабая программа, интересно как они за 1,5 часа уложатся? )))