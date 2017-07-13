17 июля «кондоры» начнут подготовку к новому сезону
17 июля «кондоры» проведут первую тренировку после отпуска. Начальный этап подготовки продлится 1,5 недели, после этого команда перейдет к упражнениям в зале и на льду. С первого сбора к ростовчанам присоединятся новички, а также игроки, которые в приедут на просмотр. Кроме того, сообщает сайт администрации донской столицы, параллельно с тренировками хоккеисты сыграют несколько товарищеских матчей.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.