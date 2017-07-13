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17 июля «кондоры» начнут подготовку к новому сезону

11:05 Четверг, 13.07.2017

17 июля «кондоры» проведут первую тренировку после отпуска. Начальный этап подготовки продлится 1,5 недели, после этого команда перейдет к упражнениям в зале и на льду. С первого сбора к ростовчанам присоединятся новички, а также игроки, которые в приедут на просмотр. Кроме того, сообщает сайт администрации донской столицы, параллельно с тренировками хоккеисты сыграют несколько товарищеских матчей.

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