17 июля «кондоры» начнут подготовку к новому сезону

17 июля «кондоры» проведут первую тренировку после отпуска. Начальный этап подготовки продлится 1,5 недели, после этого команда перейдет к упражнениям в зале и на льду. С первого сбора к ростовчанам присоединятся новички, а также игроки, которые в приедут на просмотр. Кроме того, сообщает сайт администрации донской столицы, параллельно с тренировками хоккеисты сыграют несколько товарищеских матчей.