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19 января ФК ‘Ростов’ сыграет с китайским ‘Хэнань Цзянье’

10:19 Четверг, 19.01.2017

Сегодня футбольный клуб «Ростов» проведет второй, заключительный контрольный матч на сборах в Абу-Даби. Наши футболисты сыграют с китайской командой «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу.

Напомним, первая встреча с «Аль-Хилялем» из Эр-Рияда 13 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершился крупной победой желто-синих со счетом 4:0.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор ростовской команды в Эмиратах завершится завтра, но тренировки на этом не закончатся. Уже в начале февраля наши футболисты соберутся в Турции.

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