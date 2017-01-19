19 января ФК ‘Ростов’ сыграет с китайским ‘Хэнань Цзянье’
Сегодня футбольный клуб «Ростов» проведет второй, заключительный контрольный матч на сборах в Абу-Даби. Наши футболисты сыграют с китайской командой «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу.
Напомним, первая встреча с «Аль-Хилялем» из Эр-Рияда 13 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершился крупной победой желто-синих со счетом 4:0.
Первый зимний учебно-тренировочный сбор ростовской команды в Эмиратах завершится завтра, но тренировки на этом не закончатся. Уже в начале февраля наши футболисты соберутся в Турции.
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