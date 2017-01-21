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21 января ХК ‘Ростов’ сыграет с ‘Тамбовом’

8:30 Суббота, 21.01.2017

Сегодня, 21 января, в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги состоится первая встреча команд «Ростов» и «Тамбов». Начало мачта запланировано на 13 часов. Добавим, сейчас «кондоры» возглавляют турнирную таблицу, а «волки» находятся на четвертом месте.

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