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СПОРТ

29 января ХК ‘Ростов’ сразится со ‘Славутичем’

10:30 Суббота, 28.01.2017

Завтра, 29 января, в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 на льду ростовского Дворца спорта сыграют команды «Ростов» и «Славутич». Начало встречи запланировано на 17 часов.

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