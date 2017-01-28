29 января ХК ‘Ростов’ сразится со ‘Славутичем’
Завтра, 29 января, в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 на льду ростовского Дворца спорта сыграют команды «Ростов» и «Славутич». Начало встречи запланировано на 17 часов.
Завтра, 29 января, в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 на льду ростовского Дворца спорта сыграют команды «Ростов» и «Славутич». Начало встречи запланировано на 17 часов.
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