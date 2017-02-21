75 спортсменов поборолись за победу в Первенстве Ростова по тяжелой атлетике

Накануне в Ростове-на-Дону прошло открытое первенство города по тяжелой атлетике.В соревнованиях приняли участие шесть команд из донской столицы, станицы Кущевской, Новочеркасска, Таганрога, Чалтыря и Шахт. Всего за победу поборолись 75 спортсменов младше 17 лет.

Как сообщает сайт администрации Ростова, в общекомандном зачете среди юношей и девушек первое место завоевали ростовчане. В личном зачете победителями стали семь ростовских атлетов: Дарья Царева, Юлия Байда, Артем Егиян, Егор Захарченко, Артем Петренко, Андрей Мартынов и Максим Жуков.