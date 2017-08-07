Алексей Денисенко завоевал серебро на первом мировом этапе Гран-при по тхэквондо

Двукратный призер Олимпийских игр, батайчанин Алексей Денисенко в первом мировом этапе Гран-при по тхэквондо занял почетное второе место, уступив в финале трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, корейцу Ли Дэ Хуну.

«Можно сказать, это первый мой старт после Олимпийских игр. Было нелегко, но от каждого боя я получал максимальную пользу. Приходилось преодолевать себя», — комментирует поединок двукратный призер Олимпийских игр Алексей Денисенко.

Для Алексея это первые крупные соревнования после длительного перерыва. И такой результат, безусловно, спортсмен считает успешным.