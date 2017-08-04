«Анжи» — «Ростов»: гости одолели хозяев
Несколько минут назад на стадионе «Анжи-Арена» завершился матч 4-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Хозяева встречались на своем поле с футболистами «Ростова». «Желто-синие» вышли из этого боя победителями — итоговый счет игры 0:1.
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