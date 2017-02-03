Лента новостей

СПОРТ

Автомобилисты-любители проведут в Шахтах мини-ралли

10:00 Пятница, 03.02.2017

Мини-ралли для автомобилистов-любителей пройдет на аэродроме в Шахтах. Об этом стало известно накануне. Местный ДОСААФ проведет областные учебно-тренировочные сборы в ближайшие выходные. В них может принять участие любой желающий. После заезда для водителей проведут мастер-класс чемпионы России по автомобильному спорту.

 

Еще темы рубрики

03 февраля 2017
‘Зенит’ не обменяет Могилевца на Нобоа
03 февраля 2017
Автомобилисты-любители проведут в Шахтах мини-ралли
02 февраля 2017
Стартовала продажа билетов на матч ‘Ростов’ — ‘Спарта’
02 февраля 2017
ФК ‘Ростов’ заявил 22 игрока для участия в матчах плей-офф Лиги Европы

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.