Автомобилисты-любители проведут в Шахтах мини-ралли
Мини-ралли для автомобилистов-любителей пройдет на аэродроме в Шахтах. Об этом стало известно накануне. Местный ДОСААФ проведет областные учебно-тренировочные сборы в ближайшие выходные. В них может принять участие любой желающий. После заезда для водителей проведут мастер-класс чемпионы России по автомобильному спорту.
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