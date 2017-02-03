Автомобилисты-любители проведут в Шахтах мини-ралли

Мини-ралли для автомобилистов-любителей пройдет на аэродроме в Шахтах. Об этом стало известно накануне. Местный ДОСААФ проведет областные учебно-тренировочные сборы в ближайшие выходные. В них может принять участие любой желающий. После заезда для водителей проведут мастер-класс чемпионы России по автомобильному спорту.