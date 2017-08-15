Азиатская хоккейная лига: ростовские «кондоры» одолели «Сахалин»

ХК «Ростов» провел повторную встречу с ПСК «Сахалин» в рамках Азиатской хоккейной лиги. Первый матч соперников, прошедший 13 августа, завершился для «кондоров» не радужно — счет на табло по итогам игры был ничейный — 2:2. Но во втором матче они взяли реванш.

Две победные шайбы хоккеисты «Ростова» забили в третьем периоде. «Сахалин» смог ответить лишь одним голом. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу «кондоров». В составе нашей команды отличились Михаил Матвейков и новичок «Ростова» Иван Амахин.