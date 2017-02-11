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Баскетбольная команда ЮФУ стала чемпионом высшего дивизиона ЮФО

10:25 Суббота, 11.02.2017

Мужская студенческая баскетбольная команда ЮФУ стала чемпионом высшего дивизиона ЮФО чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола.

Как сообщает пресс-служба вуза, за тур до окончания соревнований ростовские баскетболисты обеспечили себе чемпионское звание. Добавим, за победу поборолись студенческие студенты из Казахстана, Астрахани, Краснодарского края. Команда ЮФУ одержала девять побед, уступив лишь в последней игре.

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