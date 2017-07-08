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Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» в составе сборной сыграют на молодежном чемпионате Европы

17:06 Суббота, 08.07.2017

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Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграют на молодежном чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд. Турнир стартует сегодня в португальском городе Матозиньюш. В составе сборной России выступят ростовчанки Анна Здебская и Екатерина Осипова. Первый матч пройдет сегодня в 20 часов 45 минут с командой из Турции, сообщает пресс-служба БК «Ростов-Дон-ЮФУ».

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