Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» в составе сборной сыграют на молодежном чемпионате Европы

Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграют на молодежном чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд. Турнир стартует сегодня в португальском городе Матозиньюш. В составе сборной России выступят ростовчанки Анна Здебская и Екатерина Осипова. Первый матч пройдет сегодня в 20 часов 45 минут с командой из Турции, сообщает пресс-служба БК «Ростов-Дон-ЮФУ».