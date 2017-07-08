Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» в составе сборной сыграют на молодежном чемпионате Европы
Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграют на молодежном чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд. Турнир стартует сегодня в португальском городе Матозиньюш. В составе сборной России выступят ростовчанки Анна Здебская и Екатерина Осипова. Первый матч пройдет сегодня в 20 часов 45 минут с командой из Турции, сообщает пресс-служба БК «Ростов-Дон-ЮФУ».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.