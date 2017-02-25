БК «Ростов-Дон-ЮФУ» обыграл «МБА-2″ в своем новом зале

Ростовская женская баскетбольная команда команда сегодня сразилась на своей домашней площадке с «МБА-2″ из Москвы. Сейчас ростовчанки на втором месте в турнирной таблице в Суперлиге-1 Чемпионата России. Первую половину встречи обе команды играли на равных. А в середине второго периода соперники были даже немного сильнее. Но с начала третьего периода ростовские спортсменки повели в битве. Итог игры — 70:61 в пользу «Ростов-Дон-ЮФУ».

Это была первая игра на новой площадке ростовского клуба — теперь «пантеры» будут тренироваться и играть в перестроенной теннисной академии на Северном, здание стало одним из подразделений Дворца Спорта.

Ответный матч с баскетболистками из Москвы состоится завтра. Вторая игра серии пройдет 26 февраля в 17:00 в Зале на бульваре Комарова.