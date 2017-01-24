БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ’ сыграет сегодня с командой ‘Ника’

Баскетболисток «Ростов-Дон-ЮФУ» сегодня ждет игра в столице Коми. Дончанки сыграют в Сыктывкаре с местной «Никой». Отметим, наши спортсменки сейчас на втором месте в Чемпионате России. Их сегодняшние соперницы находятся на шестой строчке турнирной таблицы.