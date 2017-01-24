БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ’ сыграет сегодня с командой ‘Ника’
Баскетболисток «Ростов-Дон-ЮФУ» сегодня ждет игра в столице Коми. Дончанки сыграют в Сыктывкаре с местной «Никой». Отметим, наши спортсменки сейчас на втором месте в Чемпионате России. Их сегодняшние соперницы находятся на шестой строчке турнирной таблицы.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.