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БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ’ сыграет сегодня с командой ‘Ника’

10:06 Вторник, 24.01.2017

Баскетболисток «Ростов-Дон-ЮФУ» сегодня ждет игра в столице Коми. Дончанки сыграют в Сыктывкаре с местной «Никой». Отметим, наши спортсменки сейчас на втором месте в Чемпионате России. Их сегодняшние соперницы находятся на шестой строчке турнирной таблицы.

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