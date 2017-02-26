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БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ‘ уступил ‘МБА-2‘

19:54 Воскресенье, 26.02.2017

Ответный матч с баскетболистками из Москвы состоялся сегодня в донской столице. Баскетбольный «Ростов-Дон-ЮФУ» поделил очки в матчах с московским «МБА-2″. Первую встречу наши спортсменки выиграли со счетом 70:61. Во второй соперник явно был настроен решительно. Итоговый счет второй встречи — 79:81 в пользу «МБА-2″.

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