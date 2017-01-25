БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ’ уступил на выезде ‘Нике’
Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» уступили на выезде. Наша команда, которая занимает в чемпионате второе место, встречалась с сыктывкарской «Никой». В начале матча соперники играли на равных, однако, во второй четверти хозяйки ушли в отрыв и удерживали его до финального отрезка. Лишь в конце игры дончанки сумели собраться и сократить отставание, но победить так и не сумели. Итог первой встречи — 76:74 в пользу баскетболисток из республики Коми. Вторая игра серии пройдет сегодня, начало в 18 часов.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.