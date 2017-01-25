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БК ‘Ростов-Дон-ЮФУ’ уступил на выезде ‘Нике’

14:56 Среда, 25.01.2017

Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» уступили на выезде. Наша команда, которая занимает в чемпионате второе место, встречалась с сыктывкарской «Никой». В начале матча соперники играли на равных, однако, во второй четверти хозяйки ушли в отрыв и удерживали его до финального отрезка. Лишь в конце игры дончанки сумели собраться и сократить отставание, но победить так и не сумели. Итог первой встречи — 76:74 в пользу баскетболисток из республики Коми. Вторая игра серии пройдет сегодня, начало в 18 часов.

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