Болельщики уверены, что ФК ‘Ростов’ одержит победу над ‘Спартой’

Буквально через несколько минут Ростов-на-Дону услышит гимн Лиги Европы. На стадионе «Олимп-2″ начнется игра между футбольными клубами «Ростов» и «Спарта». Учитывая, что команды никогда не встречались между собой, интерес к этому матчу огромный.

Менее 15-ти минут осталось до матча месяца. Напомним, сегодня «Ростов» впервые стартует в европейской Лиге чемпионов — во втором по значимости футбольном турнире Европы.

Обе команды уже на поле, они приехали заранее. «Ростов» прибыл немного раньше соперников — за полтора часа до старта игры. «Спарта» — чуть позже — за час до начала. Болельщики тоже уже по традиции стали собираться заранее, часа за два до матча они начали приходить к стадиону.

Те, кто не успел купить билеты, приобретают их сейчас. Кстати, следует сказать и о том, что не все билеты будут сегодня проданы. По информации кассира, заполнена будет только южная трибуна, на остальных останутся свободные места.

Болельщики, с которыми съемочная группа «Дон-ТР» успела сегодня пообщаться, уверены, что сегодня победит только «Ростов».

«Матч будет сложным. Самое главное — не пропустить первый гол», — говорит один из болельщиков.

«Ростов» сегодня победит, скорее всего, со счетом 1:0. Забьет, возможно, Азмун», — предположил еще один болельщик.

«Ростов» победит», — уверенно заявил фанат команды «Ростов».

Стоит отметить и обеспечение безопасности. Сегодня на стадионе работает около 70-ти сотрудников полиции, это в самой чаше стадиона. Вокруг объекта дежурят около 240 человек, это полицейские, сотрудники ОМОНа. Безопасность обеспечена полностью, прохождение на стадион осуществляется в порядке очереди.

Если затрагивать тему футболистов, то нельзя не упомянуть о Сослане Джанаеве, это вратарь ФК «Ростов». Стоял вопрос о том, выйдет ли он сегодня на поле. Уже стало точно известно, что не выйдет. Из заявки на игру со «Спартой» он исключен. Совсем немного времени остается до матча, ждем результатов.