Бразильский фотограф Кайо Вилела приехал в Ростов в рамках тура по городам-организаторам ЧМ-2018
Бразильский фотограф Кайо Вилела приехал в Ростов-на-Дону в рамках тура по городам-организаторам чемпионата мира по футболу — 2018. Зарубежный мастер специализируется на снимках спортивной атмосферы современных городов. В частности он делает фото детского футбола на улицах. В Ростове Кайо Вилела запечатлел десятки дворовых матчей. Самые яркие фото бразилец обещал прислать в донскую столицу.
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