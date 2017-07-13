Бразильский фотограф Кайо Вилела приехал в Ростов в рамках тура по городам-организаторам ЧМ-2018

Бразильский фотограф Кайо Вилела приехал в Ростов-на-Дону в рамках тура по городам-организаторам чемпионата мира по футболу — 2018. Зарубежный мастер специализируется на снимках спортивной атмосферы современных городов. В частности он делает фото детского футбола на улицах. В Ростове Кайо Вилела запечатлел десятки дворовых матчей. Самые яркие фото бразилец обещал прислать в донскую столицу.