«Дон-ТР» приглашает ростовских журналистов поучаствовать в гонках на картах и радиоуправляемых моделях

Телерадиокомпания «Дон-ТР» совместно с картодромом «Лемар» организует гонки для донских СМИ. Мы приглашаем ростовских журналистов померяться силами в заездах на картах и радиоуправляемых моделях.

9-10 августа с 12 до 20 часов на картодроме «Лемар» для участников проведут тренировки на автомодельной трассе. А основные заезды состоятся в пятницу, 11 августа, в 17 часов.

Для участия можно написать нам на почту vesti@dontr.ru с пометкой в заголовке «Гонка «Дон-ТР». В заявке должно быть указано название организации, контактный телефон и Ф.И.О. членов вашей команды (2-4 человека). Обязательным условием участия является освещение мероприятия.